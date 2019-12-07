Полиция Петербурга разыскивает квартирных воров

6 декабря в полицию Санкт-Петербурга поступило сразу три обращения о квартирных кражах. Сотрудники полиции начали поиск подозреваемых.

В полицию Пушкинского района поступило заявление от мужчины о квартирной краже. Из его дома в поселке Александровская злоумышленник украл ювелирные изделия на сумму в 761 тысяч рублей. Все это произошло пока мужчина был на работе.

В полицию Приморского также района обратился мужчина с заявлением о том, что из его квартиры на Серебристом бульваре вынесли ювелирные изделия и ноутбук.

В этот же день жительница Соснового бора пришла в правоохранительные органы и рассказала о том, что деньги, ювелирные украшения на 291 тысяч рублей пропали из ее дома.

На данный момент возбуждены уголовные дела по фактам краж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спор между комитетом имущественных отношений и городским управлением Федеральной антимонопольной службы о передаче имущества АО и преференциях Апраксину двору был передан в арбитражный суд Петербурга.