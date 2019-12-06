Суд признал верным решение УФАС по Апраксину двору

Суд признал верным решение УФАС по Апраксину двору
Решение УФАС пытались обжаловать в суде. Фото: pixabay

Спор между комитетом имущественных отношений и городским управлением Федеральной антимонопольной службы о передаче имущества АО и преференциях Апраксину двору был передан в арбитражный суд Петербурга.

В УФАС решили, что акционеры нарушили Закон о защите конкуренции, все объекты АО должны были возвратить Смольному до 26 июля. Данное предписание решили обжаловать в суде. Суд встал на сторону УФАС.

В 2016 года 136 объектов перешли в распоряжение АО. Взамен должен был быть проведен комплекс мероприятий по популяризации и развитию объектов культурного наследия.

За прошедшее время КИО обеспечил передачу только 82 зданий. Благоустройством занялись только в 11 зданиях. АО хотело передать выполнение своих обязанностей потенциальным инвесторам.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогодняя ночь в Петербурге обещает быть снежной и относительно теплой. Ждать ли горожанам сугробы или белые хлопья, пока не уточняется. Однако атмосферу праздника снег обещает в любом случае.
кио суд уфас
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Верховный суд РФ эвакуировали вслед за петербургскими судами
Ученые из России разработали вездеходы для перевозки грузов в Арктике
В Петербурге эвакуируют ТЦ «Охта Молл» и «Жемчужную плазу»
Депутатам ЗакСа презентовали проект реконструкции СКК «Петербургский»
Центр Петербурга в пробки мог поставить визит премьера Монголии
Петербурженка нашла огромного клопа среди замороженных овощей
Между Москвой и Петербургом пустят дополнительные поезда
Суд признал верным решение УФАС по Апраксину двору