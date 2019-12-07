Ремонт ноутбука обошелся пенсионеру из Петербурга почти в 100 тысяч

Ремонт ноутбука обошелся пенсионеру из Петербурга почти в 100 тысяч
По факту произошедшего проводится проверка. Фото:pixabay.com

83-летний пенсионер из Красносельского района обратился в полицию с рассказом о том, что компьютерный мастер после починки ноутбука запросил у него сумму в 95 тысяч рублей.

В день в квартиру к пожилому человеку пришел мастер по починке компьютеров, который после проделанной работы запросил у пенсионера оплату в 95 тысяч рублей. Мужчина посчитал данную сумму необоснованной, отказался платить деньги и обратился в полицию.

Правоохранителям пенсионер рассказал, что из его дома также пропал кнопочный мобильный телефон после ухода мастера.

На данный момент по данному факту проводится проверка. Полиция разыскивает вора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дольщикам трех долгостроев в Ленобласти выплатят компенсации. Так, на компенсацию могут рассчитывать дольщики жилых комплексов «Морошкино», «Ёлки Вилладж» и «Азбука».

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