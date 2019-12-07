Ученые считают, что люди стали чаще получать травмы из-за телефонов

Исследователи из США решили выяснить правда ли, что из-за использования смартфонов люди стали получать травмы намного чаще. Об это статью опубликовал журнал Otolaryngology—Head & Neck Surgery.

Ученые проанализировали базу данных NEISS, в которой собрана информация о травмах, связанных с потребительской электроникой. Информацию изучили с начала 1998 по 2017 годы. Оказалось, что за что время произошло более 2000 случаев, которые были связаны с мобильными телефонами.

До конца 2000-х годов количество травм увеличивалось плавно, но с 2009 года темп начал расти резко. В 2007 году из-за того, что компания Apple выпустила первый массовый смартфон темп стал расти еще сильнее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что группа ученых из Калифорнийского университета и института исследований Солка советуют есть в десятичасовой период, а оставшиеся 14 часов голодать.