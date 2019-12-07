Россия вошла в тройку стран с самыми низкими ценами на автомобили

Россия вошла в тройку стран с самыми низкими ценами на автомобили
Самые дорогие автомобили в США, Канаде, странах Евросоюза и Австралии. Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что средняя стоимость автомобиля в России составляет полтора миллиона рублей, страна вошла в тройку лидеров по дешевизне личного транспорта.

Согласно исследованию аналитиков, первое место с самой низкой стоимостью автомобилей занимает Индия. В среднем, покупка машины там обходится в 12541 доллар, то есть около 750 тысяч рублей. Вторую строчку разделили Мексика, Аргентина и Бразилия, где средняя стоимость транспорта около 1 млн 300 тысяч рублей, пишет «Российская газета».

Россия замыкает тройку лидеров с показателем в 24140 долларов, то есть около полутора миллионов рублей. По словам экспертов, формирование ценообразования на транспорт полностью зависит от платежеспособности населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России введут новый сопроводительный документ для автомобилей.

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