Дочь Любови Успенской вновь получила травму

Позже Татьяна заменила фотографию на менее провокационную. Фото: Instagram @pacha_tati

Позже Татьяна заменила фотографию на менее провокационную. Фото: Instagram @pacha_tati

Дочь певицы Любови Успенской, 29-летняя Татьяна Плаксина, снова попала в неприятности: девушка поранила руку ножом, открывая банку с краской.

О происшествии Плаксина рассказала в своем официальном Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию с перевязанной рукой в пятницу, 6 декабря. По словам Татьяны, травму она получила, неудачно открыв банку с краской. Нож соскочил, поранив руку. К счастью, порез, судя по всему, оказался не сильным. Девушка не сообщила, обращалась ли к медикам за помощью.

Подписчики Татьяны бурно отреагировали на новость, отметив, что дочь Успенской слишком часто попадает в неприятные ситуации. Впоследствии Плаксина удалила фото, заменив его другим снимком, где руку не видно.

Напомним, что летом 2019 года Татьяна упала с велосипеда и лишилась двух зубов, а также сломала челюсть. Кроме того, девушка едва не умерла от заражения крови.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Любовь Успенская хочет использовать в качестве суррогатной матери для своего ребенка собственную дочь.