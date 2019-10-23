Любовь Успенская хочет стать мамой и бабушкой одновременно

Певица утверждает, что ей бы хотелось слышать в доме детский смех. Фото: Instagram

Певица утверждает, что ей бы хотелось слышать в доме детский смех. Фото: Instagram

Известная российская певица рассказала о своем желании стать мамой. Для этого она готова заимствовать яйцеклетку у собственной дочери.

О намерении родить ребенка 65-летняя королева шансона заявила еще в июле этого года. С того момента, по словам Любови Успенской, она находится в поиске подходящего донора яйцеклетки. Звезда выставила в Instagram пост, где отметила необходимые для неё качества: здоровье, талант, красота, ум, доброта и честность.

Однако вскоре Успенская заявила, что ей бы хотелось, чтобы в ребенке было что-то от нее самой. Артистка призналась, что донором яйцеклетки для нее могла бы стать собственная дочь, Татьяна.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Наташа Королева написала обращение с просьбой о помощи к президенту Украины Владимиру Зеленскому.