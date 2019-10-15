Певица Наташа Королёва обратилась к Зеленскому за помощью

Певица подчеркивает, что на всем постсоветском пространстве именно её образ отражает "колорит, темперамент, дух Украины". Фото: Instagram

Певица подчеркивает, что на всем постсоветском пространстве именно её образ отражает "колорит, темперамент, дух Украины". Фото: Instagram

Звезда телевидения попросила у президента Украины разрешения вернуться на родину, поскольку уже в течение трех лет въезд в страну ей запрещен.

Обращение к Владимиру Зеленскому, полное возмущения и отчаяния, певица Наташа Королёва разместила на своей странице в Instagram. Исполнительница выложила видео своей пожилой бабушки, которая жалуется на невозможность увидеть родную внучку.

Бабушка певицы умерла два года назад, так и не дождавшись встречи с Королёвой. Звезда сетует, что не смогла даже посетить её могилу, поскольку в 2016 году ей было запрещено въезжать на территорию Украины без объяснения причин.

По мнению певицы, только нынешний президент Украины способен «своей волей отменить этот позорный приговор».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о заявлении Владимира Зеленского о возможности выхода Украины из Минских соглашений.