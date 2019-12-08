Врач назвал продукты, разрушающие кишечник

Некоторые продукты могут нанести вред слизистой оболочке кишечника или повлиять на развитие рака ободочной и прямой кишки, а также цирроза печени. О значении правильного рациона питания рассказал гастроэнтеролог и директор клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг.

Специалист отметил, что к хроническому воспалению кишечника может привести регулярное неправильное питание. Фрилинг порекомендовал ограничить потребление мармелада, шоколада и выпечки, а также уменьшить потребление солонины, копчения и колбасных изделий. Он также отметил, что необходимо исключить майонез.

Как сообщает Focus.de, профессор уточнил, что употребление указанных продуктов раз в неделю и реже будет безопасно для организма. Однако, по его мнению, от них лучше совсем отказаться при метеоризме, болях в животе и судорогах.

По словам медика, необходимо добавить в свой рацион морепродукты, пюре из фруктов, квашеную капусту, бананы и вареный картофель, так как они защищают слизистую оболочку кишечника.

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