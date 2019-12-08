В Индии не менее 32 человек погибли при пожаре на заводе

Пожар на фабрике в Нью-Дели унес жизни не менее 32 человек. Трагические известия предоставили в местной полиции.

Согласно данным правоохранительных органов, ЧП произошло на улице Анаж Манди. К настоящему моменту огонь ликвидирован. Теперь продолжаются спасательные операции.

Как сообщает агентство ANI, информация о причинах пожара на фабрике пока отсутствует. Обстоятельства происшествия и точное число пострадавших неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Индии студенты сдавали экзамены с коробками на голове. Такие меры были приняты, чтобы избежать списывания.