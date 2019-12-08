Микроавтобус снес светофор на пересечении Дунайского и Московского

Микроавтобус снес светофор на пересечении Дунайского и Московского
Столб упал на машину. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Дунайского проспекте и Московского шоссе произошло ДТП с участием микроавтобуса. Машина сбила неработающий светофор.

Все произошло сегодня, 8 декабря, около двух часов ночи. На опубликованных кадрах видно в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что столб от удара упал на транспортное средство. Пользователи предположили, что водитель не справился с управлением на заснеженной дороге, а также добавили, что светофоры были отключены уже в 23:00.

«В такую погоду оптимально 50, больше не еду», — написал один из пользователей соцстеи «ВКонтакте».

Точные причины ДТП неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургские водители недовольны уборкой дорог в городе.

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