Минпросвещения предложило повысить зарплат педагогам

Министерство просвещения направило в Министерство труда предложение о повышении зарплат учителей. Кроме того, ведомство определило диапазон окладов педагогов по России.
Письмо с соответствующим предложением было направлено в Минтруда страны. В нем разработаны возможные сценарии, связанные с обеспечением повышения заработных плат педагогических работников, а также расчеты в доппотребности средств бюджета на обозначенные цели.
Как сообщает ТАСС, Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования провели мониторинг оплаты труда учителей. В результате стали известны размеры окладов педагогов за норму 18 часов работы в неделю.
Так, самые низкая оплата труда зафиксирована в Мордовии — всего 3,6 тыс. рублей. Наиболее высокая ставка наблюдается в Приморском крае — 22,3 тыс. рублей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что уволенная учительница из-за постов в своем Twitter была однокурсницей Анастасии Ещенко, жестоко убитой в Петербурге.