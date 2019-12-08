Задержан подозреваемый в совершении массового ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали подозреваемого в дорожно-транспортном происшествии с детьми в Нижнем Новгороде. В результате аварии погибла женщина и пострадали девять детей.

Авария случилась в субботу, 7 декабря, около 17:30. Как сообщили на сайте регионального следственного управления СК РФ по Нижегородской области, водитель Toyota выезжал с прилегающей территории на улице Горького, когда пересек встречную полосу. В результате он создал помехи для движения других участников и столкнулся с припаркованным Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

В результате аварии пострадали 11 девятиклассников, которые шли в театр, двое сопровождавших их учителей и мама одной из школьниц. К месту происшествия прибыли машина скорой помощи, девятерых детей и трех взрослых госпитализировали. В больнице скончалась мама девятиклассницы.

По факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств было возбуждено уголовное дело. Имя задержанного не сообщается, указывается только возраст — 43 года.

Как заявили «РИА Новости», Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако его за рулем иномарки не было. В ГИБДД сообщили, что ранее водителя лишали прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но срок лишения уже истек. После произошедшего он отказался от прохождения медэкспертизы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что группа школьников с учителями и родителем направлялись в театр, когда произошло ДТП.