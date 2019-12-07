В Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП с участием детей, один человек погиб

Всех пострадавших детей доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает. Фото: Baltphoto

Всех пострадавших детей доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает. Фото: Baltphoto

В Нижнем Новгороде произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего одну из машин выбросило на пешеходную часть, где в то время проходила группа школьников в сопровождении взрослых. Одна женщина погибла.

Трагический инцидент случился в субботу, 7 декабря. Девятиклассники в сопровождении педагога и родителей направлялись в театр в момент, когда на тротуар вылетел автомобиль и врезался в толпу. В дорожно-транспортном происшествии пострадали 12 человек, из которых девять — дети.

Кроме того, авария унесла жизнь одной женщины. По предварительным данным, погибла одна из родительниц, пишет ТАСС. Нижегородские власти отмечают, что готовы оказать необходимую помощь семье женщины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Коммунар Ленинградской области пожилая женщина попала под машину. Пенсионерку увезли в реанимацию.