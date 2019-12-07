В Коммунаре пенсионерку увезли в реанимацию: женщина попала под машину

В Ленинградской области городе Коммунар на улице Строителей, 28 иномарка наехала на человека.
Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что 64-летнюю женщину госпитализировали с места ЧП в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего проводится проверка.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина за рулем BMW врезался в Toyota, а затем пытался сбежать с места происшествия «по тротуару». Виновник ДТП был в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в пятницу, 6 декабря, около 23:00 на пресечение улицы Жукова и Кондратьевского переулка в Калининском районе Северной столицы.