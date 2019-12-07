В Коммунаре пенсионерку увезли в реанимацию: женщина попала под машину

В Ленинградской области городе Коммунар на улице Строителей, 28 иномарка наехала на человека.

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что 64-летнюю женщину госпитализировали с места ЧП в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка.