В Коммунаре пенсионерку увезли в реанимацию: женщина попала под машину

В Коммунаре пенсионерку увезли в реанимацию: женщина попала под машину
Проводится проверка.Фото: Pixabay

В Ленинградской области городе Коммунар на улице Строителей, 28 иномарка наехала на человека.

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что 64-летнюю женщину госпитализировали с места ЧП в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего проводится проверка.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина за рулем BMW врезался в Toyota, а затем пытался сбежать с места происшествия «по тротуару». Виновник ДТП был в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в пятницу, 6 декабря, около 23:00 на пресечение улицы Жукова и Кондратьевского переулка в Калининском районе Северной столицы.
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