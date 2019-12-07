В Петербурге пьяный виновник ДТП пытался сбежать, но его задержали другие водители

Мужчина за рулем BMW врезался в Toyota, а затем пытался сбежать с места происшествия «по тротуару». Виновник ДТП был в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел в пятницу, 6 декабря, около 23:00 на пресечение улицы Жукова и Кондратьевского переулка в Калининском районе Северной столицы. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Выяснилось, что водитель «БМВ» был сильно пьян, и, въехав в «Тойоту», попытался скрыться «по тротуару».

Нарушителя задержали своими силами другие автомобилисты, догнав иномарку и вытащив из неё водителя, после чего вызывали полицию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосно под колесами автомобиля погибла женщина, переходящая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подробные обстоятельства трагического инцидента пока неизвестны.