В Тосно иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

В Ленинградской области в Тосно днем, 7 декабря, иномарка сбила женщину. Все произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что данное происшествие случилось в 17:10.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Личность погибшей женщины устанавливается.