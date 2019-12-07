В Тосно иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

В Ленинградской области в Тосно днем, 7 декабря, иномарка сбила женщину. Все произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
В Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что данное происшествие случилось в 17:10.
На данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Личность погибшей женщины устанавливается.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сланцах женщина проснулась в горящей кровати. Ей пришлось покидать квартиру по приставной лестнице с балкона. Что стало причиной пожара – не уточняется. Огонь успел распространиться на 18 квадратных метров, спасатели оперативно потушили его, и все остались живы.