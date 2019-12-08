Сосновый Бор украсит арка с признанием в любви

Сосновый Бор украсит арка с признанием в любви
Через арку будут проходить местные жители. Фото: vk.com/meriasosnovybor

В Сосновом Бору появится арка с признанием в любви. Украшения пообещали установить в декабре настоящего года.

Среди готовящихся украшений, которые также заказала Сосновоборская администрация: «Елочка на подставке», «Шар на подставке», «Арка на подставке» и другие декорации.

Как сообщили в группе «Администрация города Сосновый Бор» соцсети «ВКонтакте», главным украшением станет именно арка с надписью «Я люблю Сосновый Бор», через которую будут проходить местные жители. Совсем скоро город осветят праздничные украшения

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