Сосновый Бор украсит арка с признанием в любви

В Сосновом Бору появится арка с признанием в любви. Украшения пообещали установить в декабре настоящего года.
Среди готовящихся украшений, которые также заказала Сосновоборская администрация: «Елочка на подставке», «Шар на подставке», «Арка на подставке» и другие декорации.
Как сообщили в группе «Администрация города Сосновый Бор» соцсети «ВКонтакте», главным украшением станет именно арка с надписью «Я люблю Сосновый Бор», через которую будут проходить местные жители. Совсем скоро город осветят праздничные украшения
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