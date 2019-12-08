Петербург оказался в тылу уходящего циклона

Петербург оказался в тылу уходящего циклона
Зима в Петербурге. Фото:Baltphoto/Елена Яковлева

Северная столица сегодня оказалась в тылу уходящего на восток циклона. Такое заявление сделал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в воскресенье, 8 декабря, в городе будет преимущественно облачная погода. Также петербуржцев ждут кратковременные дожди с мокрым снегом. Температура воздуха будет от 1 до 3 градусов тепла. В Ленинградской области градусники покажут от 0 до +4 градусов.

Леус рассказал, что сегодня регион останется во власти этого циклона, но по мере продвижения на восток облачный вихрь будет разворачиваться к берегам Невы уже более холодной частью.

По данным специалсита, ветер будет западный, порывы которого достигнут 12 м/с. Атмосферное давление при этом будет повышаться и составит 742 мм ртутного столба. Он отметил, что такой показатель станет существенно ниже нормы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сегодня ночью в Пулково не смогли приземлиться три рейса. Причиной произошедшему стал обильный снегопад.

новости спб погода прогноз
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург оказался в тылу уходящего циклона
Три рейса не смогли приземлиться в Пулково из-за ночного снегопада
За сутки на КАД снегоуборочная техника израсходовала 129 тонн соли
Полиция нашла лже-газовщиков, похитивших у пенсионерки 62 тысячи на Байконурской
Полицейские задержали похитителя iPhone X, карт и денег у петербурженки
На Пискаревском ссора отца и сына закончилась поножовщиной
На Будапештской дерево с грохотом рухнуло на машину
Спасатели вытаскивали пострадавших из авто после ДТП в Павлово