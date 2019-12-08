Ирина Шейк показала публике нового возлюбленного

Ирина Шейк показала публике нового возлюбленного
Ирина Шейк. Фото: instagram.com

У одной из самых известных российских моделей Ирины Шейк появился новый возлюбленный после разрыва с голливудским актером Брэдли Купером. Она показала фанатам своего любовника — фэшн-фотографа Рована Папье.

Отношения звездной пары начались в 2015 году. До их разрыва поклонники радовались идиллии, которую показывали супруги. Однако позднее их брак развалились. Теперь бывшие супруги воспитывают маленькую дочку по отдельности.

Несколько раз ее видели с фэшн-фотографом из Великобритании Рованом Папье. Как сообщает издание «Дни.ру», возможно, их отношения переросли в нечто большее. К примеру, одна из последних прогулок пары закончилась в отеле.

Теперь Шейк решила «выложить все карты на стол» и опубликовала изображение в своем микроблоге. На нем запечатлен Папье и Шейк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в разрыве звездной пары винят Леди Гагу.

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