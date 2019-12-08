В США художник съел проданный за $120 тысяч банан

В США художник съел проданный за $120 тысяч банан
Кадр из видео instagram.com/david_datuna

Художник-провокатор Дэвид Датуна съел банан, который выставили в галерее в качестве произведения искусства и продали коллекционеру за $120 тысяч.

Итальянский художник Маурицио Каттелана выставил фрукт, приклеенный к стене строительным скотчем, как арт-объект и назначил за него цену в $120 тысяч. Французский коллекционер приобрел произведение искусства, однако позже он был съеден Дэвидом.

Датуна выложил видео, на котором он кусает банан перед потрясенными посетителями галереи в Майями. Он назвал этот перфоманс «Голодный художник» и объяснил его тем, что он «не обычный челок, а художник».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ценные экспонаты из Петергофа готовят к выставке в Германии.

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В США художник съел проданный за $120 тысяч банан
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