Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Петербурге

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сильный ветер и снегопад стал причиной объявления желтого уровня опасности, сообщает российский Гидрометцентр.

Предупреждение о погодной опасности будет действовать регионе в течение ближайших 12 часов. Синоптики предупреждают, что порывы ветра в Петербурге составят до 20 метров в секунду. Жителей Ленобласти предупредили о гололедице, местами налипании мокрого снега и также штормовом ветре.

Спасатели ранее предупреждали жителей Петербурга и Ленобласти о шторме в начале недели, 9 декабря. Понедельник также «порадует» местных жителей мокрым снегом и дождем ночью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге почти тысяча дворников вышли на уборку после снегопада. Ночью в воскресенье, 8 декабря, в Петербурге прошел сильный снегопад, с последствиями которого предстоит справиться почти тысяче рабочих.