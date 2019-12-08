Налетчики с ножами и травматом ворвались в дом женщины в Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов Тосненского района задержали троих участников разбойного нападения, еще двое разыскиваются.

Как сообщили в региональном главке МВД России,в 23:30 пятеро мужчин ворвались в дом 34-летней женщины. Налетчики были вооружены ножами и травматическим пистолетом. Хозяйка дома не стала сопротивляться и отдала им телефон и личные вещи. После этого похитители скрылись с места преступления.

Общую сумму ущерба, по данным ведомства, гражданка оценила в 73 тысячи рублей. Полиции удалось задержать троих подозреваемых, остальных продолжают разыскивать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грабители залезли в дом в Сосновом Бору и избили девочку с горничной. Хозяева дома — гендиректор фирмы и его супруга — находились на работе.