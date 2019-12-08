Доктор Мясников рассказал, чем нельзя кормить детей

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал о самом опасном продукте для здоровья детей. Речь идет о сладкой газировке.

Врач утверждает, что ребенок может подорвать здоровье на многие годы вперед, если будет употреблять сладкую газировку в больших количествах. По словам Мясникова, этот продукт способен спровоцировать в будущем остеопороз — болезнь, при котором кости становятся более хрупкими.

Злоупотребление сладкой газировкой в подростковом возрасте может дать о себе знать после 45 лет, когда повышается риск заболеть остеопорозом. Врачи на Западе считают, что основа этой болезни всегда закладывается в детском возрасте.

Мясников посоветовал детям и подросткам придерживаться правильного питания и не забывать про регулярные физические нагрузки. Из рациона следуюет исключить сладкую газировку, а также различные чипсы и фастфуд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал продукты, разрушающие кишечник.