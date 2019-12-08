В Германии в музей вернули похищенные 40 лет назад картины

В Германии нашли картины, которые были украдены еще в 1979 году из музея замка Фриденштайн, что в городе Гота, на территории бывшей ГДР.

Как сообщает журнал Spiegel, кража пяти работ старых художников стала крупнейшей кражей произведений искусства в Германии. Речь идет о картинах Ганса Гольбейна — старшего, Яна Брейгеля — старшего, Франса Халса, Яна Ливенса и Антониса ван Дейка.

Последний хозяин произведений, решивший не называть свое имя, сообщил правоохранителям, где находятся картины и попросил за них более пяти миллионов евро.

Государство заполучило картины обратно, сейчас эксперты проверяют их на подлинность. Журнал не уточняет, заплатили ли за них деньги. Между тем двое подозреваемых стали фигурантами уголовного дела о шантаже и укрывательстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Эрмитаже выставили картину Ботичелли «Мадонна делла Лоджиа».