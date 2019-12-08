На Есенин ДТП: за пострадавшими приехала «скорая»

Разбитую машину никто не убирает с дороги уже несколько часов.

Все случилось сегодня вечером, 8 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на улице Есенина. В чем именно дело – не уточняется, говорится лишь, что на дороге стоит побитая машина, а пострадавшие (их количество также неизвестно) увезли на карете скорой помощи в больницу. Свидетели отмечают, что на место приехали сотрудники ДПС, которые разбираются в обстоятельствах инцидента.

«Еле узнала родные пенаты. Ничего необычного, на этом месте это обыденность»,

— пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель иномарки погиб в лобовом ДТП в Тосненском районе.