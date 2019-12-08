Волочкова в коротких шортах показала, как приготовить плов из одной моркови

Балерина придерживается строгой диеты и почти ничего не ест.

Видеозапись Анастасия Волочкова выложила в Instagram-аккаунте. На ней балерина стоит в коротких тигровых шортах и нарезает морковь. Она отмечает, что любимый захотел плов, поэтому ей пришлось встать за плиту. При этом Волочкова призналась, что готовить она не умеет, поэтому почти все сделает домработница. Танцовщица подчеркнула, что не собирается есть блюдо, но угостит им гостей. Она продемонстрировала и свой ужин – листья салата.

Подписчики отметили, что балерина как будто пьяная. Также их смутили «сальные волосы», слишком короткие шорты и сомнительная диета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники продают дом Волочковой за 2,5 млрд рублей. Танцовщица просит поклонников не верить обманщикам, а недобросовестных риелторов призывает быть совестливее.