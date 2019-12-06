Мошенники продают дом Волочковой за 2,5 млрд рублей

Мошенники продают дом Волочковой за 2,5 млрд рублей
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/

Балерина заверила, что не собирается ничего продавать, потому что любит свой дом.

Об этом стало известно 6 декабря. Обо всем балерина Анастасия Волочкова рассказала в Instagram-аккаунте. Она отметила, что мошенники выставили на продажу дом, которым назвали домом Анастасии Волочковой. За недвижимость просят 2,5 миллиарда рублей. Танцовщица просит поклонников не верить обманщикам, а недобросовестных риелторов призывает быть совестливее.

«Я понимаю, что мой дом изысканный и красивый. Но пусть агентства, продающие дома, сами создают такой интерьер и потом выставляют его на своих сайтах»

— потребовала Волочкова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова прокомментировала слухи о ее связях с женатыми мужчинами. Балерина убеждена, что привлекает мужчин своим фирменным шпагатом.

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