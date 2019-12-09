Доверчивый пенсионер лишился 2,5 миллионов в Петербурге

Доверчивый пенсионер лишился 2,5 миллионов в Петербурге
У пенсионера похитили крупную сумму денег. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге неизвестный украл у 81-летнего пенсионера порядка 2,5 млн рублей. Деньги ему мужчина передал сам.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию Красногвардейского района Петербурга обратился пожилой мужчина. Он сообщил, что отдал 220 тыс. рублей и 36 тыс. долларов неизвестному мужчине. Деньгами незнакомец завладел под предлогом помощи в снятии денежных средств. Он обещал оказать содействие в перерасчете.

Передача денег состоялась в квартире пенсионера на Белорусской улице. Общий ущерб составил 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России. В квартире найдены и изъяты фальшивые купюры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Ленобласти пенсионерка лишилась 1 млн 130 тыс. рублей. Деньги у неё похитили двое неизвестных под предлогом помочь в снятии средств с банковской карты.

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