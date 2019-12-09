Поющий пассажир порезал таксиста в Петербурге

В Московском районе Петербурга в полицию забрали нетрезвого пассажира такси. Во время задержания мужчина пел блатные песни.

Буйный пассажир сел в такси к водителю-мигранту вечером в воскресенье, 8 декабря. Во время поездки он внезапно достал нож и полоснул лезвием по пальцу автомобилисту. После чего разбил стекло в машине и продолжил буянить, сообщает «Фонтанка».

Усмирить пассажира удалось только после приезда полиции. По словам очевидцев, оперативники повалили мужчину на землю на Заставской улице. Оказавшись в лежачем положении, он продолжил петь блатные песни.

Водителя и пассажира доставили в 29-й отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед судом в Петербурге предстанет группа лиц. Их обвиняют в серии разбойных нападений на таксистов. Общий ущерб оценивается в 155 тыс. рублей.