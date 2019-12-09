Поющий пассажир порезал таксиста в Петербурге

Поющий пассажир порезал таксиста в Петербурге
Пассажир достал нож во время поездки. Фото: pixabay.com

В Московском районе Петербурга в полицию забрали нетрезвого пассажира такси. Во время задержания мужчина пел блатные песни.

Буйный пассажир сел в такси к водителю-мигранту вечером в воскресенье, 8 декабря. Во время поездки он внезапно достал нож и полоснул лезвием по пальцу автомобилисту. После чего разбил стекло в машине и продолжил буянить, сообщает «Фонтанка».

Усмирить пассажира удалось только после приезда полиции. По словам очевидцев, оперативники повалили мужчину на землю на Заставской улице. Оказавшись в лежачем положении, он продолжил петь блатные песни.

Водителя и пассажира доставили в 29-й отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед судом в Петербурге предстанет группа лиц. Их обвиняют в серии разбойных нападений на таксистов. Общий ущерб оценивается в 155 тыс. рублей.

новости спб нож пассажир такси таксист
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из магазина на Олеко Дундича изъяли 270 литров алкоголя без лицензии
Сотовая связь в России может подорожать почти на 20% в 2020 году
Труп украинца выбросили на Выборгском шоссе после бани
Росстандарт утвердил ГОСТы на экологически чистую продукцию
Из-за ДТП с такси и автобусом на Косыгина собралась крупная пробка
Четверть российских компаний готовы повысить зарплаты сотрудникам
Годовалый мальчик утонул в ванной в Гатчинском районе
Водитель «Лады Калины» влетел в «Мерседес» на Есенина и ...