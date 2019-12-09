Валерия рассказала, что почувствовала что-то неладное, когда сын попал в ДТП

Валерия опубликовала фотографию с сыном и его девушкой. Фото: instagram.com

Валерия опубликовала фотографию с сыном и его девушкой. Фото: instagram.com

Сын российской певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом. 21-летний Арсений Шульгин ехал из Москвы, когда машину занесло в отбойник. Артистка рассказала, что «почувствовала что-то неладное».

Арсений направлялся в Северную столицу на концерт матери, однако на пути влетел в барьерное ограждение. Автомобилем управляла его девушка Лиана. Как сообщают «РИА Новости», позже Валерия прокомментировала произошедшее.

По словам певицы, когда она узнала о визите сына с девушкой в Петербург, у нее сразу появилось нехорошее предчувствие.

«Как-то вот прям чутье у меня было», — заявила артистка.

Она рассказала, что позвонила сыну через пять минут после произошедшего. Валерия отметила, что Арсений и Лиана ехали на семейный обед. Она добавила, что иначе представляла их встречу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о рассказе Валерии о неродившемся ребенке. В начале отношений с Пригожиным у нее произошел выкидыш.