Под Гатчиной неизвестные обстреляли автомобилиста и угнали его «Киа Рио»

В Гатчинском районе Ленинградской области правоохранители разыскивают двоих неизвестных, которые угнали иномарку, предварительно обстреляв ее хозяина из травмата.

Как сообщают в региональном главке МВД России, инцидент произошел поздно вечером 2 декабря в деревне Малые Колпаны. Гражданин одного из среднеазиатских государств рассказал полиции, что двое неизвестных ему мужчин на «Тойоте» подъехали к его машине «Киа Рио», запрыгнули в его салон и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета. После этого они вытолкнули владельца авто из машины и скрылись.

На следующий день пострадавший через датчик «Трак Контрол» обнаружил свой автомобиль в деревне Вайя.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения.

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