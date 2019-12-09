Светлана Агапитова уйдет с поста детского омбудсмена Петербурга

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурга Светлана Агапитова покинет свой пост в январе следующего года. Она занимала эту должность в течение восьми лет.

Согласно российскому закону, детский омбудсмен не может занимать своб должность более двух сроков подряд. Сейчас у Агапитовой завершается второй срок — свой пост она покинет в январе следующего года, сообщает «Мойка», ссылаясь на аппарат уполномоченного.

Светлана Агапитова занимает пост детского омбудсмена с декабря 2009 года. На второй срок она вступила в январе 2015 года. До этого она в течение долгих лет она занимала различные должности на радио и телевидении.

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