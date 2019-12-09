Более половины россиян считают, что нужно поменять Конституцию

Более половины россиян считают, что нужно поменять Конституцию
При этом 17% (в 2018-м — 20%) уверены, что делать этого не следует. Фото: Pixabay

Согласно опросу, 68% респондентов (2018 году таких ответов было 66%) считают, что Конституцию сегодня нужно пересматривать.

При этом 17% (в 2018-м — 20%) уверены, что делать этого не следует, сообщает РБК со ссылкой на данные Фонда общественного мнения (ФОМ).

«Хорошей» Конституцию назвали 54% респондентов (в 2018-м — 53%), «Плохой» — 22% граждан (в 2018-м — 21%). Из опроса следует, что 35% сторонников изменения Конституции затруднились ответить на вопрос, какие именно поправки, по их мнению, следовало бы внести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Госдумы Вячеслав Володин считает, что эффективность Конституции нужно оценить, сообщает РИА Новости. По его мнению за четверть века существования документ вполне мог потерять актуальность.

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