Конгресс США намерен одобрить проект санкций против «Северного потока-2» до 2020 года

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Конгресс США намерен утвердить проект, в котором будут включены санкционные меры против газопровода «Северный поток-2», до Нового года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Конгресс США собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. В проекте прописаны положения, включающие санкции против компаний и лиц, связанных со строительством газопровода, сообщает Bloomberg.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Против строительства «Северного потока-2» выступали США и некоторые страны Восточной Европы, в том числе Украина. Последняя из-за нового газопровода лишается значительной части транзита российского газа в Европу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.