«Невский центр» заработал. Покупателям рассказали, что происходило после эвакуации ТК

&#171;Невский центр&#187; заработал. Покупателям рассказали, что происходило после эвакуации ТК
Люди стоят на улице у ТЦ. Фото: vk.com/spb_today

В торговом комплексе «Невский центр» на Невском проспекте эвакуировали всех посетителей. В пресс-службе ТК рассказали, в чем причина экстренных мер.

Эвакуация в магазине производилась сегодня, 9 декабря. Как сообщили представители комплекса, с 11 до 12 часов его двери были закрыты на вход. В пресс-службе также добавили, что полицейские и службы безопасности ТК провели проверку. Опасных предметов не обнаружено.

В настоящее время торговый комплекс работает в прежнем режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации ТК «Невский центр». Очевидцы рассказали, что причина произошедшего в анонимном звонке о якобы минировании здания.

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