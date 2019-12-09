«Невский центр» заработал. Покупателям рассказали, что происходило после эвакуации ТК

Люди стоят на улице у ТЦ. Фото: vk.com/spb_today

Люди стоят на улице у ТЦ. Фото: vk.com/spb_today

В торговом комплексе «Невский центр» на Невском проспекте эвакуировали всех посетителей. В пресс-службе ТК рассказали, в чем причина экстренных мер.

Эвакуация в магазине производилась сегодня, 9 декабря. Как сообщили представители комплекса, с 11 до 12 часов его двери были закрыты на вход. В пресс-службе также добавили, что полицейские и службы безопасности ТК провели проверку. Опасных предметов не обнаружено.

В настоящее время торговый комплекс работает в прежнем режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации ТК «Невский центр». Очевидцы рассказали, что причина произошедшего в анонимном звонке о якобы минировании здания.