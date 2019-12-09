Ракицкий и Кузяев пропустят матч «Зенита» с «Бенификой»

Футболисты «Зенита» прилетели в Лиссабон на матч против «Бенифики», который станет заключительным в 2019 году. Команду на поле не смогут поддержать Ярослав Ракицкий и Далер Кузяев.

Спортсмены превысили количество предупреждений в прошедших матчах. Третьи желтые карточки они получили во время встречи с «Лионом».

Матч «Зенита» и «Бенифики» пройдет на стадионе «Да Луж» 10 декабря в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Стартовый свисток будет дан в 23:00 по петербургскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с 42-летним Антонио Матеу Лаосом.

Перед этим команда проведет предыгровую тренировку на стадионе «Да Луж». В ней примут участие главный тренер «Зенита» Сергей Семак и один из футболистов, сообщает Официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, «Зенит» 27 ноября выиграл у «Лиона» со счетом 2:0. Встреча состоялась на «Газпром Арене» в Петербурге.