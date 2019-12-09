Мужчина арестовали за расчленение двоюродного брата в Мурино

Во Всеволожском районе Ленобласти расследуют убийство местного жителя. В совершении преступления обвиняют его двоюродного брата.

Мужчина дал признательные показания в убийстве и сокрытии трупа. По версии следствия, он убил двоюродного брата, а затем расчленил его тело в квартире в Мурино. Сразу после этого мужчина покинул город и уехал в Салават Республики Башкортастан.

Установить его причастность к убийству двоюродного брата удалось в ходе расследования. Уголовное дело возбуждено по требованию Всеволожской городской прокуратуры.

«Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Подпорожья в Ленобласти подозревают в убийстве старшего брата. В качестве орудия он использовал топор.