Мужчина арестовали за расчленение двоюродного брата в Мурино

Мужчина арестовали за расчленение двоюродного брата в Мурино
Мужчину обвиняют в убийстве двоюродного брата. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленобласти расследуют убийство местного жителя. В совершении преступления обвиняют его двоюродного брата.

Мужчина дал признательные показания в убийстве и сокрытии трупа. По версии следствия, он убил двоюродного брата, а затем расчленил его тело в квартире в Мурино. Сразу после этого мужчина покинул город и уехал в Салават Республики Башкортастан.

Установить его причастность к убийству двоюродного брата удалось в ходе расследования. Уголовное дело возбуждено по требованию Всеволожской городской прокуратуры.

«Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Подпорожья в Ленобласти подозревают в убийстве старшего брата. В качестве орудия он использовал топор.

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Мужчина арестовали за расчленение двоюродного брата в Мурино
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