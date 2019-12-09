Появился первый трейлер «Чудо-женщины» с Галь Гадот

Появился первый трейлер &#171;Чудо-женщины&#187; с Галь Гадот
Премьера фильма состоится 4 июня 2020 года. Фото: youtube

В Сети появился первый официальный дублированный трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли. Ролик опубликовала на своем YouTube-канале студия Warner Brothers.

События очередной экранизации комиксов о приключениях Дианы происходят в 80-х годах в Америке, через несколько десятков лет после событий первого фильма.

В картине также снялись Кристен Уиг, Крис Пайн и Педро Паскаль.

В режиссерском кресле — Пэтти Дженкинс, она же снимала оригинальную картину, которая стала настоящим хитом 2017 года. Тогда фильм заработал в миром прокате 821 млн долларов.

По информации портала «КиноПоиск», мировая премьера «Чудо-женщины: 1984» состоится 4 июня следующего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «Ирония судьбы» снова стала любимым фильмом россиян. Фильм остается в лидерах списка новогодних фильмов.

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Появился первый трейлер «Чудо-женщины» с Галь Гадот
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