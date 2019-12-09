Роман Агеев поблагодарил съемочную группу «Ржева» за профессионализм

В преддверии 75-летия Великой Победы состоялась премьера российской военно-исторической драмы «Ржев».

Фильм не оставил никого из зрителей равнодушным, и первые отзывы уже опубликованы в Сети. Пользователи Рунета пишут о хорошей игре актеров, а сама картина заставила задуматься о том, каким может быть психологическое состояние человека, который знает, что сейчас умрет.

Среди прочих, хорошо отозвался о фильме актер Роман Агеев.

«Это настолько профессионально сделано, что я просто в шоке. Приятно, что в Петербурге снимают такое историческое и патриотичное кино», — похвалил он работу петербургских коллег.

Также Агеев поблагодарил режиссера-постановщика, пиротехников и каскадеров.

Комментируя критиков, считающих фильм антисоветским, Роман отметил: «Мне так показалось, что примерно с 91 года мы уже не говорим такими понятиями, как советский или антисоветский». По мнению актера, в военной драме очень деликатно осветили тему власти.

Отдельно российский актер оценил линию рядового «Папаши» и молодого особиста. По словам Романа, это является некой притчей о времени, войне, людях, которые встретились очень разными и смогли получить точку соприкосновения.

Агеев отметил, что во время кинопоказа фильма «Ржев» зал был полон, в том числе и в Москве.