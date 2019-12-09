Петербург от снега очищали более 10 тыс. дворников

Петербург от снега очищали более 10 тыс. дворников
Уборка снега в Петербурге. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В борьбе с последствиями снегопада в минувшие выходные участвовали 11433 дворников и 774 единиц уборочной техники.

За начало зимы с внутриквартальных территорий вывезено более 455 куб. метров снежных масс, сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

С 7 по 8 декабря на «горячую линию» ведомства поступило 12 обращений по уборке снега.

Дорожные службы Петербурга вывезли с улиц около 4 тыс. кубометров снега. В уборке в ночь на 9 декабря были задействованы 750 единиц техники и 1 тыс. 24 рабочих. Перед дорожниками стояла задача промести проезжую часть и тротуары.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки на КАД снегоуборочная техника израсходовала 129 тонн соли. В Северной столице для расчистки Кольцевой автомобильной дороги было задействованы 42 комбинированных машины.

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