Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире

Глава Министерства транспорта и коммуникаций Санна Марин станет новым премьер-министром Финляндии.

Как сообщает Служба новостей Yle, Санне Марин 34 года, что сделает ее самой молодой главой правительства в мире. Она была избрана на заседании Совета уполномоченных СДП голосами 32-29. Марин вступит в должность премьер министра летом, когда действующий премьер-министр не покинет пост.

Когда Марин вступит в должность, Финляндия впервые будет находиться под управлением «женской пятерки» — все остальные правящие партии также управляются женщинами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Финляндии подал в отставку из-за почтовой забастовки. Ниинисте попросил кабинет министров продолжить работу до назначения нового правительства.