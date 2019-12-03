Премьер-министр Финляндии подал в отставку из-за почтовой забастовки

Президент Финляндии Саули Ниинисте принял отставку премьера Антти Ринне.

Ниинисте попросил кабинет министров продолжить работу до назначения нового правительства.

«Я принимаю отставку и прошу вас продолжить исполнение своих обязанностей», — сказал Ниинистё, сообщает Ilta-Sanomat.

Кризис разгорелся после забастовки почтальонов 27 ноября. После этого правящую партию СДП обвинили в бездействии. Причиной забастовки стало несогласия членов профсоюза почтальонов и сферы логистики с работодателем относительно условий труда и перевода из одного профсоюза в другой. Планируется, что она продлится до 22 декабря, почти до католического Рождества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что финская авиакомпания Finnair 24 и 25 ноября отменяет более 250 рейсов из-за забастовки сотрудников финской почты, среди отмененных — рейсы в Москву и Петербург.