Finnair отменяет рейсы в Петербург и Москву из-за забастовки

Финская авиакомпания Finnair 24 и 25 ноября отменяет более 250 рейсов из-за забастовки сотрудников финской почты, среди отмененных — рейсы в Москву и Петербург.

Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Запланированная на понедельник забастовка Профсоюза авиаотрасли (IAU) в поддержку сотрудников почты окажет значительное влияние на наши рейсы», — говорится в сообщении.

Профсоюз работников авиации объявил забастовку в знак солидарности с работниками финской почтовой службы.

Пассажирам предлагается изменить маршрут полета, перенести дату поездки или полностью вернуть деньги за билет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что финская авиакомпания прекращает полеты в Казань, Самару и Екатеринбург. Освободившиеся рейсы будут перенаправлены на новые летние направления в Европе. Освободившиеся рейсы будут направлены на новые летние направления — Порто, Бордо и Болонья.