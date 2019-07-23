Finnair прекращает полеты в три российских города

Финская авиакомпания прекращает полеты в Казань, Самару и Екатеринбург. Освободившиеся рейсы будут перенаправлены на новые летние направления в Европе.

Финская авиакомпания Finnair приняла решение прекратить полеты в три города России: Казань, Самару и Екатеринбург. Последний рейс в Казань полетит 15 сентября, в Самару — 23 сентября, а в Екатеринбург — 10 октября. Об этом сообщает Yle со ссылкой на пресс-секретаря компании Манти Вяятяйнен-Перейра. По словам пресс-секретаря, рейсы в данные города не оправдали финансовых ожиданий компании.

Освободившиеся рейсы будут направлены на новые летние направления — Порто, Бордо и Болонья. Отмена этих рейсов не скажется на полеты в Москву, Петербург и Астану. Весной этого года Finnair добавил на эти направления по одному рейсу ежедневно.

Сейчас на сайте Finnair пока еще можно увидеть информацию о полетах в Казань и Самару в весенний и летний период следующего года, но планируется, что ее в скором времени уберут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что последние самолеты завершают рейсы между Россией и Грузией.