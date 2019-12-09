Врач рассказала, кому противопоказано заводить домашних животных

Врач рассказала, кому противопоказано заводить домашних животных
Котята. Фото: Pixabay

Врач аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова рассказал, кому опасно заводить домашних животных.

По ее словам любые животные могут привести к сильной иммунной нагрузке на организм.

«Если у вас есть наследственность, если у вас есть аллергия на что-то — не заводите, не провоцируйте свою иммунную систему», — рассказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты ЗакСа Петербурга предлагают разработать специальные правила для людей, которые хотят посещать кафе, магазины и рестораны вместе с животными. Соответствующий документ поддержали в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 27 ноября, сообщает в своем Telegram — канале депутат Денис Четырбок.

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