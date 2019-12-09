В Ленобласти сотрудники завода предпенсионного возраста вновь сели за парты

Преподаватели рассказывают о безопасности, а также об изменениях в пенсионном законодательстве.

Об этом стало известно сегодня, 9 декабря. Обо всем сообщает «ЛенТВ24». Обучение проходят сотрудники Бокситогорского глиноземного завода – первое занятие посвятили наставничеству, оказанию первой медицинской помощи и охране труда.

Одна из участниц программы отмечает, что лекции очень полезны, так как никогда не знаешь, что может произойти. Другие подчеркнули, что важно знать о своих правах, особенно когда работаешь на вредном производстве.

Отмечается, что пока обучение прошли 73 человека, но это далеко не все желающие. Преподаватели также хотят, чтобы предпенсионеры делились опытом с молодым поколением.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти для самозанятых подготовят обучающую программу. Она подчеркнула, что в регионе подготовлен проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».