Бузова наконец «сделала грудь» в новом клипе

У новогоднего хита «Не виновата» появилось видео, в котором свершилось то, что все так долго ждали.

Презентация состоялась 9 декабря. Певица Ольга Бузова опубликовала клип на песню «Не виновата» на YouTube-канале. На данный момент его посмотрели более 200 тысяч раз. Пользователи пока не решили: нравится им работа или нет, поэтому «лайков» и «дизлайков» практически поровну.

В новом видео звезда предстает в разных образах – в начале она предстает перед поклонниками в необычном платье с накладной конусообразной грудью. Кажется, Ольга Бузова решила прислушаться к фанатам, которые требуют, чтобы она обратилась к хирургу и увеличила размер бюста. Правда, слишком большая грудь им тоже не понравилась – наряд назвали комичным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова получила в подарок от своего ухажера дорогие очки. Нельзя сказать с полной уверенностью, но Попович приобрел очки от Jimmy Choo, которые могут стоить от 10 до 30 тысяч рублей, так что ухажеру пришлось потратиться, чтобы удивить Ольгу Бузову. Девушка, к слову, была очень рада вниманию.