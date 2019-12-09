Зеленский и Путин встретились в Париже

Президент России остался доволен результатами переговоров.

Об этом стало известно 9 декабря. Обо всем сообщает РБК. Главы России и Украина встретились в рамках саммита в «нормандском формате» в Париже. Им удалось поговорить лично около часа. Владимир Путин, комментируя итоги общения, заявил, что все прошло хорошо, он остался доволен. Пока никаких деталей не разглашается. После Зеленскому и Путину предстояло вместе поужинать, а потом они обещали принять участие в пресс-конференции и ответить на все вопросы.

Напоминаем, что общественность ожидает, что после саммита решится конфликт на Донбассе, а также Россия и Украина наладят взаимоотношения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что украинцы вышли на Майдан из-за переговоров с Россией. Они напомнили Зеленскому, что он должен отстаивать единство страны и не допускать компромиссов. Люди высказались против выборов на Донбассе, а также требуют вернуть Крым.