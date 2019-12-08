Украинцы вышли на Майдан из-за переговоров с Россией

Украинцы вышли на Майдан из-за переговоров с Россией
Фото: Pixabay

Народ таким образом дал понять президенту, что он от него ждет.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Обо всем сообщает «Интерфакс». Акция «Красные линии для Зеленского» состоялась на Майдане. Ее участниками стали около восьми тысяч человек. Люди собрались на площади в преддверии саммита «нормандского формата». Украинцы напомнили Зеленскому, что он должен отстаивать единство страны и не допускать компромиссов. Люди высказались против выборов на Донбассе, а также требуют вернуть Крым.

Отмечается, что митинг был мирным – украинцы в конце спели украинский гимн и разошлись по домам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил, что «Северный поток — 2» не повлияет на транзит газа через Украину.

«Это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нём участие», — сказал он.

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Украинцы вышли на Майдан из-за переговоров с Россией